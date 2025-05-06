تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لجميع صفوف النقل بالتعليم العام والفني، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية.

ووفقًا للجدول المعتمد، تبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفترة من الخميس 22 مايو وحتى الثلاثاء 27 مايو الجاري، بينما تعقد امتحانات النقل للمرحلة الثانوية في الفترة من الأربعاء 21 مايو وحتى الثلاثاء 27 مايو.

وتقام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع خلال الفترة من السبت 17 مايو حتى الثلاثاء 20 مايو، أما امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني فتجرى من الأربعاء 7 مايو وحتى الثلاثاء 20 مايو، وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية من السبت 31 مايو وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

ووجه محافظ الأقصر، الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بضرورة الاستعداد الكامل لعقد الامتحانات، وتوفير بيئة آمنة وملائمة للطلاب، وتهيئة المناخ المناسب لضمان حسن سير العملية الامتحانية، مع توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة.