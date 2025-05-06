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وفاة طفل غرقًا في بحر يوسف ببني سويف

12:37 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه غرقًا في مياه بحر يوسف بقرية منهرة التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وجرى انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة المستشفى المركزي، فيما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها القانونية.

وأفادت مصادر أمنية بتلقي مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى إهناسيا التخصصي بوصول الطفل "مصطفى.ع.م" جثة هامدة، عقب غرقه في المجرى المائي المجاور للقرية.

وأظهر التقرير الطبي المبدئي، الذي أعده مفتش الصحة، عدم وجود إصابات ظاهرية، مشيرًا إلى أن الوفاة حدثت نتيجة "أسفكسيا الغرق".
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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غرق طفل بحر يوسف بني سويف
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