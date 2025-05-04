فريق طبي بمستشفى ميت غمر ينقذ حياة طفل رضيع وُلد بأمعاء خارج الجسم -صور

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر العام في إجراء تدخل جراحي دقيق لإنقاذ حياة طفل حديث الولادة وُلد بعيب خلقي نادر، تمثل في غياب جزء من جدار البطن ووجود أجزاء من الأمعاء الدقيقة والغليظة خارج الجسم تمامًا.

وأوضح مدكور، أنه فور وصول الطفل إلى قسم الحضانات بالمستشفى، تم اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة طبقًا لمعايير مكافحة العدوى، حيث جرى تركيب كيس خاص لحفظ الأمعاء، وتجهيز الحالة لعملية جراحية دقيقة استغرقت ثلاث ساعات، تم خلالها إصلاح جدار البطن وإعادة الأمعاء إلى مكانها الطبيعي، وخرج الطفل إلى قسم الحضّانة لمتابعة حالته حتى استقرارها ولحين خروجه فى أتم صحة بفضل الله .

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد البيلي، وكيل الطب العلاجي بالمديرية، أن نجاح العملية يعكس الكفاءة الطبية العالية والتجهيزات المتوفرة بمستشفياتنا العامة، ويؤكد قدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة بكل حرفية.

كما وجّه الدكتور تامر مدكور الشكر والتقدير للفريق الطبي الذي أشرف على الحالة، والذي ضم الدكتور محمد العرابي – استشاري جراحة الأطفال , الدكتور سليمان عبد الله – أخصائي جراحة الأطفال, الدكتور محمد البربري – استشاري التخدير و الدكتورة نورا أحمد استشاري الأطفال والحضانات مؤكداَ اعتزاز صحة الدقهلية بوجود هذه النماذج المخلصة في مستشفياتها ، وحرصها على تقديم رعاية آمنة ومميزة لكل مواطن.