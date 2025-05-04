استغل سفرها لبورسعيد.. القبض على جار سرق مجوهرات باحثة قانونية بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

ألقت أجهزة البحث الجنائى بمحافظة الفيوم، القبض على سائق، اقتحم شقة باحث قانوني بديوان عام محافظة الفيوم، لسرقة مشغولاتها الذهبية والفضية، أثناء قضاء إجازتها بمحافظة بورسعيد.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بقيام رنا ايهاب نيازى – 39 عاما – باحث قانوني بديوان عام محافظة الفيوم، ومقيمة بشارع عمر الخطاب بمنطقة باغوص - بقيام مجهول بسرقة مصوغاتها الذهبية و الفضية أثناء غيابها عن شقتها .

جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد أحمد الهاين مفتش مباحث قسمى الفيوم" أول - ثان" و ضم الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم" ثان" تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، حيث كشفت تحريات فريق البحث، أن واقعة سرقة الباحث القانوني بديوان عام محافظة الفيوم، سائق يدعى محمد ص م - سائق - 38 عاما، مسجل خطر أموال عامة و سرقات، مقيم بالطابق الثالث بنفس العمارة، وأنه استغل سفرها للنزهة بمحافظة بورسعيد، وكسر قفل الباب الحديدى الخارجى، وكذلك الباب الخشبي الداخلى، ثم اقتحم غرفة نوم المجنى عليها وسرق حوالى 155 جرام ذهب، و45 جرام من الفضة، ومبلغ مالى قدره 12 الف جنيه مصرى من دولابها الخاص.

وأضافت التحريات، أن المتهم باع المشغولات الذهبية والفضية بمبلغ 615 ألف جنيه عن طريق أحد أصدقائه لأحد محال الصاغة بمنطقة عزبة الصعايدة التابعة لحى أمبابة بالقاهرة، وأنه اشترى سيارة ماركة هيونداى بمبلغ 265 ألف جنيه، كما اشترى تليفون محمول ماركة "ريلمى"، كما أنفق مبلغ 40 ألف جنيه على ملذاته الشخصية، واحتفظ بمبلغ 192 ألف جنيه بمسكنه .

جرى القبض على المتهم والذى اعترف بارتكابه الواقعة أمام رئيس نيابة بندر، فقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.