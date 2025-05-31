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11 مصابا في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالغربية

03:53 م السبت 31 مايو 2025

تصادم ميكروباص - ارشيفية

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الغربية- مروة شاهين:

شهد طريق "كفر الزيات - قصر بغداد" بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي بالقرب من قرية الطالبية أمام مصنع الشيبسي، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متنوعة.

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي على الطريق المشار إليه.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، يرافقها خمس سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات، أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصًا بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة. تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، ووجهت بتكثيف التحريات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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