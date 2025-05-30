سوهاج- عمار عبدالواحد:

قتل شخصان وأصيب آخر في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بسبب الخلافات المالية، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بحدوث مشاجرة ووجود قتيلين ومصابين دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين من التحريات حدوث المشاجرة بين طرف أول "جاد. م" 54 عامًا عامل وتوفي إثر إصابته بطلق ناري أسفل الرقبة من الناحية اليمنى، وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي، ونجله "طلعت" 35 عامًا عامل مصابًا بطلق ناري بالعضد الأيسر، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وطرف ثان "محمود. ا" 45 عامًا مزارع وتوفي إثر إصابته بطلق ناري بمنتصف البطن، وتم نقله لمستشفى جرجا العام، ونجل عمومته "صلاح. م" 59 عامًا مزارع.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم، وعثر بمنزل الأول من الطرف الأول على السلاح المستخدم، وأفاد الثاني من الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطه، ما نتج عنه مقتل المذكورين وإصابة الثاني من الطرف الأول؛ بسبب خلافات مالية بينهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.