طفا على المياه.. انتشال جثمان غريق شهر العسل في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين، اليوم الجمعة، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ شهر العسل بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي الإسكندرية.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ شهر العسل بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي المحافظة وعدم ظهور الجثمان.

وانتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "محمد هاني"، 14 سنة، أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليه.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري وعثر على الجثمان طافيًا على سطح المياه صباح اليوم.