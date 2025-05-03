عمال حصاد القمح في كفر الشيخ.. عزيمة تتحدى تقلبات الطقس -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في مشهد يجسد قوة الإرادة، واصل عمال حصاد القمح في محافظة كفر الشيخ عملهم الدؤوب، اليوم السبت، متحدين سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة منذ ساعات.

ورغم الأجواء الشتوية التي خيمت على الحقول، من غيوم كثيفة ورياح نشطة، لم يلتفت هؤلاء العمال إلى قسوة الطقس، واستمروا في جمع أعواد القمح تمهيدًا لدرسها واستخراج حبات الخير.

ياسر الجزار، أحد عمال الحصاد، قال لـ"مصراوي" بلسان حال زملائه: "من يسعى وراء رزقه لا يعبأ بتقلبات الجو، هدفنا توفير لقمة العيش لأسرنا منذ الصباح الباكر، بغض النظر عن حرارة الشمس أو برد الشتاء."

وأضاف أن العامل هنا يخرج بحثًا عن قوت يومه، مقابل أجر يتفق عليه مع صاحب العمل أو "مقاول الأنفار" المسؤول عن تنظيم العمال.