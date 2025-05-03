انفجار محول كهرباء داخل محطة مياه الشرب بقطور

الغربية - مروة شاهين:

شهدت محطة المياة والشرب بمركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انفجار لمحول كهربائي، بسبب سقوط أمطار غزيرة، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بحدوث انفجار داخل محطة المياة والشرب بمركز قطور.

وانتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين انفجار محول كهربائي داخل محطة المياة بمركز قطور بسبب الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، نتج عنه انقطاع في التيار الكهربائي والمياه، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.