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تبدأ 21 مايو.. محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات آخر العام

03:54 م السبت 03 مايو 2025

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية

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الإسكندرية - محمد عامر:

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2024 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية.

ووفقاً لبيان صادر عن المحافظة، تبدأ الامتحانات في 21 مايو الجاري وتنتهي في 4 يونيو المقبل، وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

ووجه المحافظ، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.
وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين جميع المديريات والمرافق الخدمية، لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

مواعيد امتحانات آخر العام

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