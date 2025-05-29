الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

احتفلت جامعة الإسكندرية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتخريج أول دفعة من برنامج الماجستير المشترك في "إدارة الإبداع والتغيير"، والذى يجري تقديمه لأول مرة في مصر بالتعاون بين الجامعتين كدرجة علمية مشتركة وفق نموذج التعلم الذكي .

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للتعاون الدولي، والدكتور أحمد محمد عنكيط، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للشئون الأكاديمية.

وثمن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الجهود المشتركة لإقامة تعاون علمي وأكاديمي فريد من خلال برنامج "ماجستير العلوم في إدارة الإبداع والتغيير"، كدرجة علمية متخصصة لتأهيل القيادات الحالية والمستقبلية للتعامل مع المتغيرات العالمية ومواكبة التوجهات الوطنية، ما يعد إضافة لبرامج الدراسات العليا.

وأكد رئيس الجامعة على استمرار التعاون بين الجانبين مستقبلاً، وتوسيع آفاق العمل المشترك ليشمل برامج جديدة فى العديد من المجالات الحديثة والمتطورة المرتبطة بعلوم المستقبل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، عن سعادته بتخرج أول دفعة للبرنامج المشترك بين الجامعتين، والذى يأتي تتويجًا للتعاون المعرفي والتعليمي بين اثنتين من أبرز الجامعات الرائدة في العالم العربي.

وأشار إلى أهمية البرنامج كونه يعد ضمانة حقيقية لتخريج رواد أعمال وقادة تغيير وصناع أمل وسفراء معرفة مؤهلين لاستشراف وصنع مستقبل أفضل، وبداية قوية لمسيرة التحول نحو تقديم البرامج الجامعية في العالم العربي التي تعد تجربة فريدة تتجاوز حدود التعليم التقليدي.

وأضاف أن البرنامج يأتي تقديمه وفق "نموذج التعليم الهجين" الذي أطلقتهُ جامعة حمدان بن محمد مؤخراً، والذي يُعتبر النموذج التعليمي الأفضل من حيث الجمع بين منهجيات "التعليم المتزامن" و"التعليم غير المتزامن".

وأكد تطلعه إلى توسيع الشراكة مع جامعة الإسكندرية لتشمل إطلاق برامج مشتركة جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية، وبرامج رفع المهارات وإعادة التأهيل التي تلبي الاحتياجات المتجددة للمنطقة العربية والعالم.

وبدورهم، أعرب خريجو البرنامج عن فخرهم بالحصول على الدرجة الماجستير في هذا البرنامج المتميز الذى أضاف لهم الكثير من الخبرات وفتح آفاق إبداعية لديهم بأساليب تعليمية مبتكرة ما ساعدهم في تطوير مسيرتهم الحياتية والمهنية مقدمين الشكر والتقدير لجامعة الإسكندرية وجامعة حمدان على المجهود المبذول لتهيئة الأجواء لتجربة تعليمية فريدة.