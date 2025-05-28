محافظ الشرقية يوافق على دعم المستشفيات وتنظيم المزارع السمكية

الشرقية - ياسمين عزت:

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور نائب المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلين عن الأزهر والكنيسة، لمناقشة عددا من المذكرات الواردة من مديريات الخدمات بالديوان العام.

وافق المجلس على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بشأن قبول التبرعات من المجتمع المدني لتدعيم المستشفيات المركزية بأبو حماد، وأبو كبير، وكفر صقر، والقنايات بأجهزة تنفس صناعي، وغسيل كلوي، ومستلزمات طبية متنوعة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وافق على مذكرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني والداجني، بشأن تحصيل رؤساء المراكز والمدن لتكاليف مخالفات المزارع السمكية بنطاق المحافظة، في إطار تنظيم استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها.

وأكد المحافظ، أن الجهاز التنفيذي يولي اهتمامًا بالغًا بمناقشة كل ما يمس الصالح العام ويخدم المواطنين، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.