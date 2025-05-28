ارتفاع ضحايا حادث السادات بالمنوفية إلى 3 وفيات

المنوفية- أحمد الباهي:

تعيش قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حالة حزن كبيرة عقب وقوع حادث مروع صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة نقل يستقلها عمالة من القرية كانوا في مسارهم بطريق "السادات- الخطاطبة".

وأعلن الأهالي ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 3 وفيات وهم: رشاد معوض أبو زايد 60 عامًا، وعصام فاروق اللبودي، 51 عامًا، من قرية طليا، و"محمد حسن شوشة" 41 عامًا، من عزبة سيدي إبراهيم التابعة لقرية طليا، منتظرين انتهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثامين.

وأصيب في الحادث من أبناء القرية كلاً من: إبراهيم محمود عبدالحفيظ، 45 عامًا، يوسف أشرف محمد سيد، 17 عامًا، محمد عبدالحكم العاصي، 35 عامًا، محمود عبدالنبي أبو شوشة، 18عامًا، عبد الرحمن عبد الحميد منصور 15 عامًا، محمود طارق محمود اللبودي، 19 عامًا.

كما أصيب في الحادث: محمد عبدالحكيم علي إسماعيل، 18 عامًا، محمود إبراهيم عبدالحفيظ، 16 عامًا، محمد أحمد عادل حسن، 11 عامًا، كريم عوض الفقي، 17 عامًا، طارق عبد البديع معوض، 44 عامًا، يوسف نعيم معوض، 17 عامًا، وكذلك إصابة مصلح عبد البديع السبكي، 42 عامًا، رفعت السيد أحمد، 58 عامًا.

كما أصيب من أشمون كلاً من عبد الله عادي إبراهيم، 17 عامًا مقيم أشمون، محمد السيد حامد حسين، 19 عامًا، يوسف طارق محمد، 22 عامًا، زياد محمد عبدالباسط حسن، 17 عامًا.

وكان شخصين قد لقيا مصرعهما وأصيب 19 شاب وفتاة آخرين على طريق "السادات- الخطاطبة" بمحافظة المنوفية، وذلك جراء انقلاب سيارة نقل يستقلها عدد من العمالة اليومية كانوا في طريقهم للعمل من مركز أشمون إلى مركز السادات.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بانقلاب سيارة نقل على طريق "السادات الخطاطبة"، يستقلها عدد من العمالة اليومية، وأسفر الحادث عن مصرع رجلين وإصابة 19 آخرين، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى السادات العام، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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