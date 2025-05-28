إغلاق 6 ورش خالفت المواعيد الصيفية في الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شن حي العامرية أول في الإسكندرية حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الصيفية للمحال والمنشآت التجارية، وذلك لفرض الانضباط بالشارع وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

أسفرت الحملة عن إغلاق 6 ورش مخالفة لمواعيد الغلق، بالإضافة إلى إصدار إنذارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، تضمنت الحملة التحفظ على سيارة نقل تحمل مخلفات البلاستيك والقمامة وغير ملتزمة بالشروط البيئية المحددة قانونًا وذلك بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

ووفقًا لحي العامرية أول، جرى التحفظ على السيارات بديوان عام الحي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





