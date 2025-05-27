رئيس اقتصادية قناة السويس: نحن الحل لتحديات الاستثمار العالمي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مائدة مستديرة بعنوان “المنطقة الاقتصادية كوجهة لجذب الاستثمار”، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاقتصاد المصري–الأمريكي، المنعقد في القاهرة لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والولايات المتحدة.

أدار الجلسة مروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، بحضور سمير مبارك، رئيس شركة نافذ إنترناشونال، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري.

وخلال كلمته، قدم وليد جمال الدين عرضًا شاملًا حول المقومات التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى تكامل مناطقها الصناعية مع موانيها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يضعها في موقع استراتيجي فريد يخدم الأسواق العالمية. وأوضح أن هذا التكامل، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر، يعزز من قدرة المنطقة على أن تكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملًا.

وأكد رئيس الهيئة، أن المنطقة الاقتصادية تمثل خيارًا مثاليًا للمستثمرين الدوليين لتجاوز التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، بفضل توافر الطاقة، والعمالة المدربة بتكلفة تنافسية، إضافة إلى الدعم الحكومي واستقرار بيئة الأعمال. كما شدد على اهتمام الهيئة بالتعاون مع الشركات الأمريكية، خاصة في مجالات الصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، ومراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية، والأنشطة اللوجستية المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.

وفي ختام الجلسة، أجاب جمال الدين على عدد من استفسارات المشاركين، حيث أوضح أن كل منطقة صناعية تابعة للهيئة جرى تصميمها لاستقبال قطاعات معينة بناءً على دراسات جدوى وتسويقية، ضمن استراتيجية تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا. كما أشار إلى التكامل بين المناطق الصناعية والمواني، بما يسمح باستهداف أسواق بعينها وتقديم حلول مرنة للمستثمرين.

وفيما يتعلق بتأهيل العمالة، أوضح جمال الدين أن الهيئة تمتلك مراكز تدريب وأكاديميات فنية متخصصة لتلبية متطلبات المستثمرين، مع إتاحة فرص جديدة لإنشاء مراكز تدريب إضافية، خاصة في منطقة القنطرة غرب الصناعية التي تشهد نموًا في المشروعات كثيفة العمالة.