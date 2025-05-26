انهيار جزئي بعقار في المنصورة (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

انهارت واجهة عقار قديم مكوّن من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية بشارع محمد فتحي، في نطاق حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء الإثنين، دون تسجيل خسائر بشرية. وعلى الفور، فرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الموقع، وانتقل مسؤولو الحي للتعامل مع الحادث.

تلقى اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بانهيار عقار رقم 32 بدائرة قسم أول المنصورة. وانتقلت قوات الإنقاذ البري، وطوارئ شركتي الكهرباء والغاز، ومسؤولو حي غرب المنصورة إلى الموقع، حيث تبيّن أن الانهيار اقتصر على الواجهة دون تأثير على الأرواح أو الممتلكات المجاورة.

ووجّه محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة، بسرعة رفع آثار الانهيار وفتح الشارع أمام حركة المارة، فيما أُعيد التيار الكهربائي بعد إصلاح الأسلاك التي تضرّرت جراء الانهيار.

وأكّد رئيس الحي تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقار المنهار، لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المناسبة، حفاظًا على سلامة المواطنين، في حين تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.