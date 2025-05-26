قوافل دعوية لمكلفي الخدمة العامة بالإسماعيلية لنشر الفكر الوسطي

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية تنظيم سلسلة من القوافل الدعوية والتوعوية لمكلفي الخدمة العامة، وذلك بالتنسيق مع الأزهر الشريف، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وتنفيذًا لسياسة الدولة في نشر الوعي وتعزيز الانتماء الوطني.

وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن هذه القوافل تأتي في إطار نشر الفكر الوسطي المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف، إلى جانب غرس قيم المشاركة المجتمعية، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي بأهمية التعامل المسؤول مع وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهة الشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع.

وأضافت أن فعاليات القوافل انطلقت يوم السبت 24 مايو، وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته، وتشمل زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التابعة للتضامن الاجتماعي بالمحافظة، بهدف نشر الرسائل التوعوية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مع التركيز على إبراز جهود الدولة في مختلف المجالات وتسليط الضوء على المبادئ التي يحث عليها الإسلام من احترام لكرامة الإنسان وحرصه على صحته وسلامته.

ومن المقرر أن تشمل القوافل زيارات إلى: مديرية التضامن الاجتماعي، دار المسنين، دار رعاية الأحداث، إدارة الشؤون الاجتماعية، مركز تنمية المجتمع بأبو آدم، ودار الرحمة للبنين، وذلك بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف.