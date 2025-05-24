مصرع طفل دهسه جرار زراعي في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:



لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، أسفل عجلات جرار زراعي بقرية بنطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.



تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو كبير يفيد بمصرع طفل جراء دهسه جرار زراعي، بينما لاذ السائق بالفرار.



انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبو كبير إلى موقع البلاغ وتبين مصرع الطفل دهسه جرار زراعي بعزبة واقعة في نطاق المركز، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها.



تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وانهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثة للأسرة، بينما يكثف رجال المباحث البحث لضبط السائق.



