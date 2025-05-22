إصابة سائق في انقلاب شاحنة بترعة بلانة بأسوان (صور)
09:16 م الخميس 22 مايو 2025
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
أسوان – إيهاب عمران:
أُصيب سائق شاحنة نقل، اليوم الخميس، إثر انقلاب مركبته في ترعة بلانة أمام المقابر بنطاق مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.
وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة نصر النوبة، يُفيد بتلقي بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط شاحنة في الترعة، حيث تمكّن المواطنون من إنقاذ السائق وإخراجه من المياه قبل وصول فرق الإنقاذ، وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي الرعاية الطبية.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وجارٍ العمل على انتشال السيارة من المياه.
إصابة سائق في انقلاب شاحنة انقلاب شاحنة بترعة بلانة مدير أمن أسوان النيابة العامة مستشفى كوم أمبو المركزي النوبة أسوان
فيديو قد يعجبك: