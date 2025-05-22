إعلان

إصابة سائق في انقلاب شاحنة بترعة بلانة بأسوان (صور)

09:16 م الخميس 22 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إصابة سائق في انقلاب شاحنة بترعة بلانة بأسوان (3)
  • عرض 3 صورة
    إصابة سائق في انقلاب شاحنة بترعة بلانة بأسوان (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

أُصيب سائق شاحنة نقل، اليوم الخميس، إثر انقلاب مركبته في ترعة بلانة أمام المقابر بنطاق مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة نصر النوبة، يُفيد بتلقي بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط شاحنة في الترعة، حيث تمكّن المواطنون من إنقاذ السائق وإخراجه من المياه قبل وصول فرق الإنقاذ، وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وجارٍ العمل على انتشال السيارة من المياه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة سائق في انقلاب شاحنة انقلاب شاحنة بترعة بلانة مدير أمن أسوان النيابة العامة مستشفى كوم أمبو المركزي النوبة أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ماذا تمتلك إسرائيل في ترسانتها لاستهداف منشآت إيران النووية؟ وهل يكفي؟