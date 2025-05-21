ضبط عاطل وربة منزل فى كفر الشيخ بحوزتهما حشيش وهيروين وشابو

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، من ضبط عاطل، وربة منزل، بحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات.

كانت معلومات وردت إلى العقيد حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، تفيد باتجار "محمد.ص.ز.ا"، 50 عامًا، عاطل، و "وفاء.أ.ق"، 48 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ في المواد المخدرة المتنوعة، واتخاذ مسكنهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد العرض على اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بإجراء التنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الشيخ لضبط المتهمين، تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.

شُكلت حملة أمنية مكبرة ضمت كل من المقدم حامد القرضاوي، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، لضبط المتهم.

وبمداهمة الحملة لمنزل المتهم جرى ضبطهما وبحوزتهما 24 طربة حشيش، و10 اسطوانات هيروين، وكيلو ونصف مخدر "شابو"، وسلاح ناري فرد خرطوش، و3 طلقات فرد خرطوش، و3 هواتف محمول، ومبلغ مالي ضخم، وميزان حساس.

وألقي القبض على المتهمين واقتيدا إلى مركز شرطة كفر الشيخ وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار وتوزيعها على عملائهما بالجملة، والسلاح الناري والطلقات للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال على عملائهما من تجار المواد المخدرة.

وتحرر بذلك المحضر رقم 7984 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.