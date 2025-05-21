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مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من المركز القومي الفرنسي للبحث العلمي -صور

06:59 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من المركز القومي الفرنسي
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من المركز القومي الفرنسي
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من المركز القومي الفرنسي
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من المركز القومي الفرنسي
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من المركز القومي الفرنسي
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الإسكندرية- محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من المركز القومي للبحث العلمي الفرنسي (CNRS)، برئاسة أنطوان بيتي، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين الجانبين.

وكان في استقبال الوفد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جانب عدد من قيادات المكتبة، وسعادة السفير الفرنسي لدى مصر، السيد إيريك شوفالييه، والسيدة لينا بلان، القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية.

وضم الوفد مسؤولين بارزين من المركز القومي للبحث العلمي الفرنسي، من بينهم ماري غاي، مديرة معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، ستيفان بوردان، المدير العلمي المساعد لشؤون البحث في علم الآثار، ويليام بيرتوميير، المدير العلمي المساعد للتعاون الأوروبي والدولي، هالة بيومي، رئيس قسم العلوم الإنسانية الرقمية.

وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته بهذه الزيارة، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الحوار المعرفي بين المكتبة والمؤسسات البحثية الفرنسية. وخلال الجولة التي رافق فيها الوفد، اطلع الزائرون على أروقة المكتبة، بما في ذلك المعارض والمتاحف والمعمل الرقمي، بالإضافة إلى عروض العالم الافتراضي والبانوراما الحضارية، التي تجسد التنوع الثقافي والمعرفي الذي تتميز به المكتبة.

وأبدى الوفد الفرنسي إعجابه بالتصميم المعماري الفريد للمكتبة ودورها الثقافي والعلمي البارز، مؤكدًا أن المكتبة تُعد نموذجًا رائدًا لمؤسسة معرفية متكاملة، تجمع بين البحث والابتكار والتبادل الثقافي.

وتأتي الزيارة في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والثقافي، بما يساهم في دعم الابتكار وتطوير الشراكات الأكاديمية بين مصر وفرنسا.

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مكتبة الإسكندرية المركز القومي للبحث العلمي الفرنسي التعاون العلمي والثقافي بين مصر وفرنسا الدكتور أحمد زايد
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