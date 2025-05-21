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كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية؟ -صور

06:27 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية (9)
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    كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية (8)
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    كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية (4)
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    كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية (7)
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    كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية (2)
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    كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية (12)
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    كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية (3)
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    كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية (10)
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    كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية (11)
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    كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية (6)
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    كيف أثرت شائعات فساد الأعلاف على قرية الـ 98 مليون دجاجة في الغربية (1)
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الغربية - مروة شاهين:

في الأيام الأخيرة، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شائعات مفادها نفوق أعداد كبيرة من الدواجن في مصر نتيجة لتداول أعلاف فاسدة، وتسببت هذه الشائعات فى القلق بين المواطنين والمربين على حد سواء، خاصة في قرية برما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، والتي تُعد من أكبر القرى المنتجة للثروة الداجنة في البلاد.

الحكومة تنفي

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هذه الأنباء، مؤكدة أن الأعلاف المتداولة في الأسواق مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وأنه لا صحة لتداول أعلاف أو لقاحات بيطرية فاسدة تسبب في نفوق الدواجن، وعلى الرغم من ذلك كان تأثير الشائعات واضح على مربي الثروة الداجنة بقرية برما بمركز طنطا بمحافظة الغربية والتي تعتبر من أكبر القري المنتجة للثروة الداجنة في مصر.

تأثير الشائعات

يقول مصطفى الباز، صاحب مزرعة دواجن بقرية برما، إن تلك الشائعات تؤثر على الإنتاج واستمرارية صغار المربين، حيث تضم القرية أكثر من 5000 مزرعة دواجن تقع على مساحة تزيد عن 80 فدانًا، وتحتوي على أكثر من 98 مليون كتكوت ودجاجة، وانتشار شائعات نفوق 30% من الثروة الداجنة يعني أنه تم إغلاق 1500 مزرعة على الأقل وهذا غير صحيح.

وأضاف محمد نوار، صاحب مزرعة، أن حالات النافق من الدواجن والمسجلة فعليا تمثل نسب طبيعية جدا لا تتجاوز 6% بسبب تغيرات الطقس، مشيراً إلى أن معدلات الإنتاج مازالت مستقرة وتقترب مصر من إعلان الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة.

وأكد أن زيادة انتشار تلك الشائعات تؤثر على أسعار الدواجن مما يشكل خسائر للمربين، ويتسبب في إغلاق عدد من المزارع وتسريح العمالة.

السيطرة على الأزمة

وطالب أصحاب المزارع، الجهات المعنية بتوفير الدعم اللازم، بما في ذلك الرقابة البيطرية المنتظمة، وتوفير الأعلاف والأمصال بأسعار مناسبة، وتحسين البنية التحتية للمزارع.

كما ناشدوا الحكومة التدخل السريع لحل المشكلات التي تواجه قطاع الدواجن في القرية، لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على الأمن الغذائي.

سجلت أسعار الدواجن اليوم في سوق السباعي بوسط مدينة طنطا، انخفاضًا حيث يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 90 إلى 91 جنيهًا، وكيلو سعر الفراخ البلدي بين 120 جنيهًا، بينما سجل البط من 95 إلى 105 جنيهًا.

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