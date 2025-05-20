توريد 345 ألف طن قمح لصوامع داخل وخارج أسوان (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

تواصل أجهزة محافظة أسوان تقديم التسهيلات للمزارعين لضمان نجاح موسم توريد القمح لعام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تعليماته لمديرية التموين بتكثيف الجهود لتوريد القمح داخل المحافظة وخارجها، حيث بلغت الكميات الموردة 345 ألفًا و678 طنًا، بنسبة تنفيذ بلغت 70.7%.

وأشار المحافظ إلى وجود متابعة يومية منتظمة لضمان انتظام عملية التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد وتجاوز المستهدف.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين، أن التوريد داخل أسوان وصل إلى 127 ألفًا و408 أطنان إلى الصوامع والشون والبناكر، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة لتوريد الكميات المطلوبة، حيث تم توريد 218 ألفًا و270 طنًا لصوامع وشون الترامسة والمراشدة في قنا وإسنا وسوهاج وبني سويف والفيوم والمنيا.