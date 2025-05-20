محافظ أسوان يودّع أولى رحلات حجاج القرعة بالمطار (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

ودّع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام بمطار أسوان الدولي، بحضور اللواء طيار أحمد الباز، مدير المطار، إلى جانب عدد من مسؤولي الأوقاف والأزهر والوعظ والإرشاد، وذلك في أجواء من الفرحة والتكبير والابتهالات.

تضم الرحلة الأولى 265 حاجًا وحاجة، وقد أقلعت الطائرة رقم (MS0671) في تمام الساعة 3:40 عصرًا متجهة إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

هنّأ المحافظ الحجاج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وأكد على متابعة التيسيرات المقدّمة لهم وإنهاء إجراءات السفر بسلاسة، مطالبًا إياهم بالدعاء لمصر بالأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن وجودهم في هذه اللحظات المباركة يمثّل دعوات الملايين من أبناء الوطن.

من جانبهم، عبّر الحجاج عن امتنانهم للتسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية، مشيدين بمتابعة المحافظ الشخصية وحرصه على وداعهم في المطار.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تنطلق الرحلتان الثانية والثالثة لحجاج الجمعيات يوم السبت الموافق 24 مايو الجاري؛ حيث تقلع الرحلة الثانية في تمام الساعة 2:15 صباحًا برقم (MS0673) وعلى متنها 135 راكبًا، بينما تقلع الرحلة الثالثة في الساعة 3:25 صباحًا برقم (MS0665) وتضم 285 راكبًا.