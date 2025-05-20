جنايات أسيوط تبرئ المتهم بقتل عمته وتقرر إيداعه مصحة نفسية

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ببراءة شاب يعاني من اضطرابات نفسية، بعد اتهامه بقتل عمته إثر خلافات أسرية نشبت بينهما في قرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط. وأمرت المحكمة بإيداعه إحدى مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج اللازم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد .

وتعود وقائع القضية رقم 10870 لسنة 2024 جنايات الفتح، إلى تلقي مركز شرطة الفتح بلاغًا من السيدة "منى. ع. م"، المقيمة بقرية عرب الكلابات، تتهم فيه طليقها "أحمد. ج. أ" بقتل والدتها "تكفة. أ. ش"، وهي عمة المتهم ووالدة طليقته.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة التي أجراها معاون مباحث المركز، أن المتهم "أحمد.ج.أ"، البالغ من العمر 28 عامًا، عاطل عن العمل، اعتدى على المجني عليها باستخدام عصا خشبية (شومة) أثناء نوبة هياج، وكان في حالة غير طبيعية، حيث بدا عليه اضطراب شديد وتحدث بكلام غير مترابط.

وبناءً على قرار المحكمة، تم عرض المتهم على لجنة طبية مختصة بمستشفى العباسية للصحة النفسية، والتي أعدت تقريرًا يفيد بأنه يعاني من مرض انفصام الشخصية، مما يجعله غير مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة.