إعلان

محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول إحياء مشروعات تسمين الماشية

09:31 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول إحياء مشروعات تسمين الماشية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وقّع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، و محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك لإعادة إحياء مشروعات تسمين الماشية، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سعد الحياني رئيس مجلس إدارة شركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى دعم مشروعات الشباب وتوفير التمويل اللازم لإحياء مشروع تسمين الماشية بمنح 20 رأس ماشية لكل شاب من المستفيدين، مع توفير الدعم المالي اللازم، وسلالات الماشية والأعلاف وتسويق الإنتاج؛ لإتاحة فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة. معربًا عن تقديره لجهود التعاون المثمر بين المحافظة والبنك من خلال دوره الوطني في دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

أضاف الزملوط، أنه المقرر الإعلان لاحقًا عن شروط وآليات التقديم والمستندات المطلوبة من الشباب الراغبين في الاستفادة من المشروع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد مشروعات تسمين الماشية محمد الإتربي البنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان