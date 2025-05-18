محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول إحياء مشروعات تسمين الماشية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وقّع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، و محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك لإعادة إحياء مشروعات تسمين الماشية، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سعد الحياني رئيس مجلس إدارة شركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى دعم مشروعات الشباب وتوفير التمويل اللازم لإحياء مشروع تسمين الماشية بمنح 20 رأس ماشية لكل شاب من المستفيدين، مع توفير الدعم المالي اللازم، وسلالات الماشية والأعلاف وتسويق الإنتاج؛ لإتاحة فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة. معربًا عن تقديره لجهود التعاون المثمر بين المحافظة والبنك من خلال دوره الوطني في دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

أضاف الزملوط، أنه المقرر الإعلان لاحقًا عن شروط وآليات التقديم والمستندات المطلوبة من الشباب الراغبين في الاستفادة من المشروع.