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مصرع شابين أسفل عجلات قطار بقنا

01:35 م الأحد 18 مايو 2025

قضبان السكة الحديد

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قنا-عبدالرحمن القرشي :


لقي شابان مصرعهما، اليوم الأحد، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مرورهما على مزلقان غير شرعي في قرية الأشراف القبلية مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شابين دهسًا أسفل عجلات القطار في قرية الأشراف مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع ب.ر.م، يبلغ من العمر 31 عامًا، مقيم في قرية الجبلاو، وآخر مجهول الهوية، خلال مرورهما بالموتوسيكل على مزلقان غير شرعي دهسهما قطار 983، في قرية الأشراف القبلية.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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