بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث اصطدام سيارة نقل بأخرى ميني فان تقل عمالة زراعية، على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 71 بنطاق غرب النوبارية في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة: " محمد أحمد طاهر 18 عامًا، و سامح فرحات منصور 34 عامًا، ووليد مبارك سيد 45 عامًا، ومحمد على السيد 17 عامًا، وإسلام ناصر عيد خليل 23 عامًا، و عبده فرج النجار 21 عامًا، وإسلام عبد الحميد 21 عامًا، وجميعهم يقيمون مركز أبو المطامير

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية، وجرى التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم.