إعلان

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

12:16 م الأحد 18 مايو 2025

سيارة اسعاف ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث اصطدام سيارة نقل بأخرى ميني فان تقل عمالة زراعية، على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 71 بنطاق غرب النوبارية في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة: " محمد أحمد طاهر 18 عامًا، و سامح فرحات منصور 34 عامًا، ووليد مبارك سيد 45 عامًا، ومحمد على السيد 17 عامًا، وإسلام ناصر عيد خليل 23 عامًا، و عبده فرج النجار 21 عامًا، وإسلام عبد الحميد 21 عامًا، وجميعهم يقيمون مركز أبو المطامير

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية، وجرى التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحيرة ميني فان مستشفى غرب النوبارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم