مشاجرة في زفة عروسين بسبب استعراض الموتوسيكلات.. والقبض على 10 أشخاص

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الشرطة بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، على مشاجرة حدثت في زفة عروسين بسبب استعراض الموتوسيكلات، وتمكنت من ضبط 10 أشخاص من المشاركين فيها.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع مشاجرة دائرة مركز شرطة جرجا، وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين طرف أول علي م ع 52 عامًا صاحب مقهى وضبط بحوزته سلاح أبيض "سنجه"، شقيقه عبد النعيم 53 عامًا عامل، وضبط بحوزته عصا شوم، سمير ص ع 35 عامًا عامل، محمد ح ا 30 عامًا عامل، وطرف ثان بسام م ف 29 عامًا عامل وضبط بحوزته عصا شوم، محمد ع ع 40 عامًا سباك، وشقيقه محمود 31 عامًا سباك، محمد ع ج 30 عامًا عامل، ضياء ي 36 عامًا عامل، محمد ا ع 32 عامًا عامل وضبط بحوزته عصا شوم.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالسب والضرب والتراشق بالحجارة دون حدوث إصابات، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء إستقلال الطرف الثاني للدراجات البخارية المضبوطة والإستعراض بها في حفل عرس خاص بنجل عمومتهم حال مرورهم أمام المقهى الخاص بالأول من الطرف الأول.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.