محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات بعرب العوامر -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية داخل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر بمركز أبنوب، أحد أبرز المشروعات التنموية الصناعية بالمحافظة، والمقام على مساحة 71 فدانًا ويضم 272 وحدة صناعية، باستثمارات تتجاوز 900 مليون جنيه.

تأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المتكاملة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة، من بينهم إيهاب عبد الحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، إلى جانب مسؤولين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة التنمية الصناعية، وإدارة الاستثمار بالمحافظة.

وتضمنت الجولة تفقد عدد من الوحدات الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج، حيث تابع المحافظ سير العمل داخل مصانع متخصصة في إنتاج الورقيات، وخراطيم الري، واللوحات الكهربائية، والجوانتيات الطبية، والصابون. واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على خطوط الإنتاج حول آليات التشغيل ومعايير الجودة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية القطاع الصناعي، خاصة في محافظات الصعيد التي تمتلك مقومات واعدة. وأشار إلى أن المجمع الصناعي بعرب العوامر يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق تنمية مستدامة من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية.

وأضاف، أن المجمع يشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين بفضل التيسيرات غير المسبوقة التي تقدمها الدولة، مشيرًا إلى طرح 38 وحدة صناعية جديدة بنظام التمليك، بمساحات تتراوح بين 450 و540 مترًا، في مجالات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعات الجلود.

ودعا المحافظ، شباب المحافظة ورواد الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة، مؤكدًا أن الدولة لا تكتفي بتوفير البنية التحتية المتطورة، بل تقدم أيضًا دعمًا شاملًا يشمل التدريب، والإرشاد الفني، والتمويل، وتيسير الإجراءات الإدارية، بما يضمن انطلاقة قوية للمشروعات الجديدة.