رئيس جامعة بنها يلتقي عددًا قيادات الجامعات الصينية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



التقى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عددا من قيادات الجامعات الصينية وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم الرقمي والذي عقد بمدينة ووهان بمقاطعة خوباي بجمهورية الصين الشعبية.

والتقى "الجيزاوي" برئيس جامعة ووهان البروفيسور خوانج تاي يان، وناقشا معا سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين، وسبل التعاون في بناء قدرات شباب الباحثين من خلال تبادل الزيارات وتقديم المنح الدراسية لدراسات ما بعد الدكتوراة لهم، ودراسة إنشاء برنامج مزدوج عن الزراعة الذكية والتعاون في تنظيم المؤتمرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، معمل أبحاث الأرز الهجين واستمع لعرض تقديمي للخطة البحثية للمعمل وما حققه من إنجازات بإنتاج أصناف جديدة من الأرز عالي المحصول، كما قام بزيارة معمل الاستشعار عن بعد وتعرف على إمكانيات المعمل العلمية والبحثية وطريقة استقبال وتحليل البيانات من خلال القمر الصناعي الخاص بالجامعة.

كما تفقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة ووهان حيث التقى بطلاب جامعة بنها المبتعثين هناك للاطمئنان على معدلات تقدمهم الدراسي.

يذكر أن جامعة بنها وجامعة ووهان التي تعتبر من أقدم جامعات الصين ولها تصنيف دولي متميز تربطهما علاقات استراتيجية من أكثر من 10 سنوات أثمرت عن إنشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا والتي تتضمن برامج الماجستير والدكتوراه في مجالات الاستشعار عن بعد و التجارة الدولية والتمريض والتي من المتوقع ان تبدأ الدراسة بها العام القادم.

في سياق متصل قام الدكتور ناصر الجيزاوي، بزيارة جامعة ووهان التكنولوجية حيث استقبله نائب رئيس الجامعة ومدير العلاقات الدولية، حيث ناقشا معا سبل تفعيل مذكرات التعاون المشتركة خصوصا فيما يتعلق بالدرجات العلمية المزدوجة التي سبق توقيعها من الجانبين كبرنامج إدارة الأعمال وبرنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بكلية التجارة وبرنامج الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها وبرنامج تكنولوجيا علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما ناقشا سبل التعاون بين جامعة ووهان التكنولوجية التي تتمتع بسمعة دولية متميزة في مجال التعليم التكنولوجي والبحث العلمي وجامعة بنها التكنولوجية (تحت الإنشاء) وتشكيل تحالف فرعي من تحالف جامعات طريق الحرير في مجال الهندسة وتعزيز فرص تبادل الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والاشتراك في المشاريع البحثية وزيادة عدد المنح المقدمة لجامعة بنها.

من ناحية أخرى التقى رئيس جامعة بنها، الرئيس الأكاديمي لجامعة وسط الصين الزراعية أثناء حضوره مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة هاجر شندى بهلول المدرس المساعد بكلية الزراعة بمشتهر وعضو المنحة الدراسية بجامعة وسط الصين الزراعية بكلية علوم الحياة والتي جاءت بعنوان "تخليق وإنتاج مواد نانوية متعددة الوظائف واستخدامها في العلاج الضوئي للأورام".

كما التقى "الجيزاوي" بهيئة تحكيم الرسالة وناقش إمكانية الاستثمار في مخرجات نتائج الدراسة التي حصلت عليها الباحثة.