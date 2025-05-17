ضربة شمس تُسقط الطالبات.. ارتفاع عدد المصابات بإغماء في "تربية رياضية طنطا" لـ 35 حالة

الغربية- مروة شاهين:



كشف مصدر مسؤول بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، عن ارتفاع عدد الطالبات اللاتي تعرّضن لحالات إغماء إلى 35 طالبة من الفرقة الأولى، وذلك نتيجة موجة الحر الشديدة أثناء تأدية امتحان "ألعاب القوى"، داخل مقر الكلية.

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ مصراوي، أن الإصابات وقعت قبل انطلاق الامتحان، أثناء جلوس الطالبات داخل المدرجات المكشوفة، ما عرّضهن لضربة شمس مباشرة، مؤكدًا أن جميع المصابات من الطالبات الإناث، وتم نقلهن على الفور إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

في المقابل، قرر الدكتور هاني سعيد، عميد الكلية، فتح تحقيق عاجل في الواقعة للوقوف على أسباب ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال في تنظيم الامتحان في ظل الأجواء المناخية الصعبة، كما قرر تأجيل الامتحان إلى يوم 19 مايو الجاري لحين تعافي الطالبات تمامًا.

وأكد "سعيد" في تصريحاته أن جميع الطالبات المصابات في حالة صحية مستقرة، مضيفًا: "لن نتهاون في أي تقصير، وسنتخذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية والراحة للطلاب خلال الامتحانات المقبلة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة".