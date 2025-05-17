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ذروة الموجة الحارة.. طقس معتدل على شواطئ الإسكندرية- صور

12:16 م السبت 17 مايو 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد الإسكندرية، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد ذروة الموجة الحارة على السواحل الشمالية ومعظم محافظات الجمهورية.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 27 للعظمى و21 للصغرى، وسرعة الرياح 18 كيلو متر/ الساعة، فيما بلغت نسبة الرطوبة 61% على أحياء الإسكندرية.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار أمواج البحر المتوسط بشواطئ القطاعين الشرقي والغربي، منوهة إلى أن نسب الإقبال بكافة الشواطئ ضعيفة.

وناشدت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين بالإكثار من شرب المياه 8 أكواب يوميًا على الأقل، لترطيب الجسم تزامنًا مع ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت، من طقس الساعات المقبلة، مؤكدة أن البلاد على موعد مع ذروة موجة شديدة الحرارة تضرب معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

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ذروة الموجة الحارة محافظة الإسكندرية هيئة الأرصاد الجوية
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