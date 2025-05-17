محافظ جنوب سيناء يعلن عن آليات جديدة لتيسير نقل مرضى الغسيل الكلوي

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن جميع مرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة، الذين يواجهون صعوبة في الانتقال إلى مراكز العلاج لن يتحملوا أي أعباء مالية مقابل النقل، سواء كانوا من غير القادرين أو من المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



يأتي ذلك في استجابة سريعة لما جرى رصده من شكاوى عدد من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صعوبة انتقال مرضى الغسيل الكلوي إلى مراكز العلاج في بعض مدن المحافظة، بسبب بعد المسافات التي تبلغ مئات الكيلومترات نظراً للطبيعة الجغرافية للمحافظة.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن المرضى غير القادرين سيتم فحص حالتهم من خلال لجنة مختصة تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض، على أن يُقدم لهم النقل الإسعافي بالمجان الكامل، أما المرضى القادرون والمسجلون في منظومة التأمين الصحي الشامل، فستقوم المنظومة بتحمل النسبة المقررة عليهم (25%) ضمن التغطية التأمينية، كما هو الحال مع جلسات الغسيل الكلوي نفسها.

وأكد أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، وجرى الاتفاق على آليات تنفيذ هذا التيسير الإنساني، انطلاقًا من مبدأ العدالة في تقديم الخدمة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي، وهيئة الإسعاف بالمحافظة، ز ديوان عام المحافظة، وطبيب بشري متخصص، لدراسة الحالات التي لا تشملها منظومة التأمين الصحي:

ولفت إلى أن اللجنة تتولى فحص الحالات من الأكثر احتياجا على أرض الواقع، وتحديد مدى الاستحقاق للدعم الكامل.

كما أوضح أن رئيس هيئة الإسعاف لفت إلى أن المرضى من مستفيدي “تكافل وكرامة”، أو الحاصلين على “كارت الخدمات المتكاملة” سيستمر تقديم خدمة النقل لهم بالمجان.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات الصحية، وتكريس مفهوم الحماية الاجتماعية خاصة في المحافظات النائية مثل جنوب سيناء.

وأعرب المحافظ، عن تقديره للتعاون المثمر والشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان و كذا رئيس هيئة الإسعاف المصرية، مشيدًا بجهودهم واستجابتهم السريعة لخدمة أبناء جنوب سيناء.

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