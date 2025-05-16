بالأسماء.. جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى طفل مصرعه، وأصيب 21 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية على طريق محور الضبعة "العلمين - وادى النطرون" بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة حمادة على السيد، 15 عاما، ومقيم قرية الإمام مالك النوبارية، وإصابة كلا من :" فاطمة شريف لطفى، 15 عاما، خلود جمعة السيد، 15 عاما، عبد الرحمن رجب زكى، 29 عاما، سعيد محمد سعيد، 17 عاما، أحمد محمود محمد مصطفى، 16 عاما، كمال مختار كمال، 17 عاما، ناجى عبد القادر شاهين، 23 عاما، عبد الحميد رمضان عبد الحميد، 20 عاما، عبد الرحمن جمعة الصافى، 13 عام.

كما أصيب كريم على السيد، 14 عاما، عبد الرحمن محمد سعيد، 13 عاما، سعيد مهدى السعيد، 18 عاما، أحمد جمعة السيد، 19 عاما، سيف حسن ياسين، 15 عاما، زياد حسن ياسين، 28 عاما، علاء حمدى ناجى، 20 عاما، محمد عبد الفتاح، 17 عاما، محمد رمضان عبد الحميد، 17 عاما، وجميعهم يقيمون قرية الإمام مالك التابعة للنوبارية".

كما أصيب من:" عطا السيد إسماعيل، 77 عاما، مناع ميدل رمضان، 16 عاما، دياب ميدل رمضان، 20 عاما، مقيمون أسيوط.

نقل المصابون إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.