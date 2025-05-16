كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات لـ 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، لانتحالهم صفة ضباط شرطة وسرقة سيارة و790 هاتف محمول من مواطن بمنطقة العامرية بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، ومحمد عبد الوهاب، وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعاني.

ترجع وقائع القضية رقم 11379 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقى قسم شرطة العامرية بلاغًا يفيد انتحال متهمين صفة ضباط شرطة وسرقة سيارة وهواتف محمولة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "م.ع.ع" و"ح.ن.أ" و"م.ي.ع" و"أ.م.ع" و"ك.أ.ف" و"م.م.أ" و"ع.م.ف" و"ف.ر.س" و"ر.م.ف" و"أ.ع.م" و"م.م.أ" و"م.ع.ص" و"ن.ع.ل".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين وضعوا مخطط إجرامي لسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه" ع.ال.ع" وأحضروا سيارتين واستعملوها في استيقاف المجني عليه ليلًا بالطريق العام في العامرية محرزين أسلحة وانتحلوا صفة ضباط شرطة.

ووفقًا لأوراق القضية، جذب المتهمون المجني عليه، والذي يملك محل لبيع الهواتف المحمولة، بقوة لإحدى السيارتين مقيدين وثاقه وشلوا حركته وبثوا الرعب والخوف في نفسه وسرقوا السيارة وبداخلها 790 هاتف محمول.

ألقي القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.