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حريق هائل يقضي على 2000 دجاجة و3 عجول فى الشرقية

10:29 ص الخميس 15 مايو 2025

حريق مزرعة دواجن

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الشرقية -ياسمين عزت:

شب حريق هائل في مزرعة بكفر بدران التابعة لمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى نفوق 2000 دجاجة و3 عجول.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين عدم وقوع خسائر بشرية، وأن الخسائر انحسرت الخسائر في الدواجن والماشية فقط، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإخماد الحريق.

تحرر محضر قانوني بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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