إعلان

للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة

12:42 م الأربعاء 14 مايو 2025

محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية-رامى محمود:

لليوم الثالث على التوالي، فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية العاملي بعيادة التأمين الصحي بمنطقة جديلة، لمتابعة سير العمل مدى التغيير في مستوى الأداء بناءً على زيارته خلال الأيام الماضية والتأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بالالتزام.

كما أكد المحافظ على رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالدقهلية، بالمرور الميداني اليومي على جميع عيادات ومستشفيات التأمين للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية، عددا من العيادات داخل التأمين الصحي بجديلة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكداً لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتقديمها بالشكل اللائق الذي يراعي كبار السن والمرضى والمترددين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية محافظ الدقهلية عيادة التأمين الصحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ