للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة

الدقهلية-رامى محمود:

لليوم الثالث على التوالي، فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية العاملي بعيادة التأمين الصحي بمنطقة جديلة، لمتابعة سير العمل مدى التغيير في مستوى الأداء بناءً على زيارته خلال الأيام الماضية والتأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بالالتزام.

كما أكد المحافظ على رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالدقهلية، بالمرور الميداني اليومي على جميع عيادات ومستشفيات التأمين للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية، عددا من العيادات داخل التأمين الصحي بجديلة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكداً لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتقديمها بالشكل اللائق الذي يراعي كبار السن والمرضى والمترددين.