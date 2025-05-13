توريد أكثر من 444 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ انطلاق موسم الحصاد

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي إلى الشون والصوامع المخصصة على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى تاريخه 444,520 طن و584 كيلو جرامًا من القمح، من بينها 23,950 طنًا و824 كيلو تم توريدها أمس فقط.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة اليومية المستمرة لأعمال التوريد على أرض الواقع لضمان تحقيق المستهدف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف القمح المحلي اهتمامًا بالغًا لتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن إجمالي المساحات التي تم حصادها من محصول القمح حتى الآن بلغ 305,651 فدانًا، من إجمالي 370,183 فدانًا مزروعة هذا الموسم. وشدد على أهمية التزام المزارعين بتوريد المحصول إلى المواقع التخزينية المعتمدة، للحد من الفاقد وضمان حفظ المحصول وفق الاشتراطات المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس كريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، إلى أهمية التأكد من توافر الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في مواقع التخزين، والتي تشمل وجود عروق خشبية طبالي داخل الشون، خلو المواقع من أي محاصيل زراعية أخرى.

وأكد على توافر ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سيارة نقل، أو ميزانين طبلية على الأقل، أو وجود ميزان معتمد ملحق بطابعة، وتجهيز وسائل الحماية الأولية ضد الحرائق، ووجود مكتب إداري داخل سور الموقع التخزيني.



تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لدعم المزارعين وتشجيعهم على تسليم المحصول، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.