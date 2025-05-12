إحالة مدير مركز طبي و11 موظفًا للتحقيق في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أحال محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، مدير مركز طب الأسرة بقرية أولاد حمزة و11 من العاملين إلى التحقيق، عقب جولة مفاجئة أجراها اليوم شملت عددًا من القرى والمراكز بالمحافظة. وأوضح المحافظ أن الغياب الجماعي أثّر سلبًا على الخدمة الصحية المقدمة للأهالي، ووجّه باستبعاد مدير المركز وتكليف وكيل وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية والتمريضية اللازمة، لا سيما في تخصص طب الأطفال.

وشملت الجولة قرية عرابة أبيدوس بمركز البلينا، حيث رصد المحافظ تدني مستوى النظافة داخل الوحدة الصحية، وتعطّل جهاز الأسنان، ونقص الأدوية، وأصدر توجيهات عاجلة لرفع كفاءة الوحدة وتحسين الخدمات بها. كما تم ضبط مخالفة في أحد المخابز تتعلق بنقص وزن الخبز ومعايير السلامة، وجرى تحرير محضر تمويني بالمخالفة.

وشدّد سراج على البدء الفوري في تسوية طريق العرابة استعدادًا لأعمال الرصف، كما تابع أسعار السلع الغذائية بعدد من المحال التجارية بمدينة البلينا، مؤكّدًا أهمية ضبط الأسواق وضمان جودة المنتجات. وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين واستمع إلى شكاواهم، ووجّه بسرعة الاستجابة لبعض الطلبات وإحالة أخرى للجهات المختصة.

كما زار معبدي أبيدوس والأوزوريون، حيث التقى وفدًا سياحيًا زائرًا للمنطقة، وأبدى ترحيبه بالضيوف، فيما اختتم جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع المنشية بمدينة البلينا، موجهًا بإزالة الإعلانات العشوائية، ورفع الإشغالات، وتشكيل لجنة فنية لاستلام الأعمال بعد الانتهاء منها وفقًا للمواصفات القياسية.