أكثر من 28 ألف طن.. الإسماعيلية تسجل ارتفاعًا في توريد القمح للصوامع

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي كميات القمح المحلي المُوردة حتى الآن لموسم 2025 بلغ 28 ألفًا و882 طنًا و574 كجم.

من جانبها، أوضحت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن عملية استلام الأقماح تتم تحت متابعة مباشرة من المحافظ على مدار اليوم، مؤكدة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العمل بمراكز التوريد، والمرور عليها بشكل دوري لحل أي معوقات قد تظهر، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

وأشارت إلى أن الكميات التي تم توريدها، يوم الأحد، بلغت نحو 1200 طن و773 كجم، تم تسليمها لصوامع القنطرة شرق وأبوصوير، وصومعة مطاحن شرق الدلتا (الإسماعيلية)، بالإضافة إلى مركزي تجميع القصاصين و أبو سلطان.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن المستهدف من كميات التوريد هذا الموسم يصل إلى 40 ألفًا و 594 طنًا و800 كجم، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 33 ألفًا و 829 فدانًا.

وأضاف أن المحافظة استلمت 40 أردبًا من التقاوي من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وتم تخصيص 26 حقلًا إرشاديًا، حصلت على أجود أنواع التقاوي مجانًا، وهي: مصر 4، سدس 14، سدس 15، وجيزة 171.

وشدد المحافظ على أهمية تسهيل إجراءات التوريد للمزارعين وتشجيعهم على تسليم أكبر كمية ممكنة من المحصول، إلى جانب تكثيف الرقابة على الطرق والمنافذ لمنع تداول الأقماح خارج الإطار القانوني، مع مصادرة أي كميات يتم ضبطها بالمخالفة.

كما وجّه رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المشكلة لمتابعة التوريد، بضرورة الالتزام بضوابط وزارة التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم تجاه أي مخالفات أو تلاعب في عمليات التوريد.

يُذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد أصدر القرار رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد القمح بالمحافظة برئاسته، وتضم في عضويتها نائب المحافظ، السكرتير العام، مدير الأمن، رئيس مباحث التموين، ومديري الزراعة والتموين، وممثلي الجهات المعنية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 46 لسنة 2025 الصادر في 19 مارس، بشأن تنظيم استلام وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي. وقد صدق رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي لتشجيع المزارعين، ليُحدد سعر توريد الأردب بواقع 2200 جنيه لدرجة نظافة أولى (23.5 قيراط)، و2150 جنيهًا للدرجة الثانية (23 قيراط)، و2100 جنيه للدرجة الثالثة (22.5 قيراط)، بشرط خلو المحصول من أي إصابات أو شوائب، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من مزارعي المحافظة.