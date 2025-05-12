إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، إثر تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي على طريق "زفتى - السنطة" بالقرب من قرية الدغيده، بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارتين ميكروباص وملاكي على طريق " زفتى - السنطة" بالقرب من قرية الدغيده.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين إصابة: ذكى عزت نوح 59 عاماً، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 10سم، وناصر محمد فرغلي 59 عاما، باشتباه كسر بالفقرات وجرح متهتك بالوجه واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وشروق محمد خليف 22 عاما، اشتباه كسر بالساق اليمنى، ومصطفى محمد يونس 19 عاما اشتباه كسر بالساق اليمني.

كما أصيب حسن السيد 19 عاماً، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمنى، ودنيا اشرف العيان 22 عاما بسحجات وكدمات بالجسم، وانجى حازم جبر 21 عاماً، باشتباه كسر بالساق اليسرى، بسبب السرعة الزائدة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.