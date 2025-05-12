"بسبب المحضر".. خارجون عن القانون يحرقون سيارة فتاة تحرشوا بها بالشرقية



الشرقية ياسمين عزت:

أضرم عدد من المواطنين الخارجين عن القانون بقرية الطاهرة التابعة لمركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية، النيران في سيارة ميكروباص عمدا لترويع أفراد أسرة، كان الجناة قد تحرشوا لفظيا بطالبة جامعية، لتتحول الواقعة إلى سلسلة اعتداءات على أسرتها، آخرها إتلاف سيارتهم الميكروباص مصدر رزقهم.

تعود أحداث الواقعة، عندما تعرضت طالبة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، لتحرش لفظي أثناء عودتها من محل دراستها، إذ تحرش بها عددا من المواطنين المشهورين بالقيام بأعمال البلطجة وسوء سلوكياتهم بقرية الطاهرة.

وتجاهلت الطالبة التحرش اللفظي وصارت بطريقها تجنبا لخطأ أكبر منهم، إلا أنهم أعادوا مضايقتها فحاولت الدفاع عن نفسها "حسب روايتها"، إلا أن أحدهم قام بدفعها والاعتداء عليها جسديا ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في يدها.

وعادت الفتاة في حالة نفسية سيئة إلى منزل أسرتها، وروت لوالدها المدعو "م. ش"، سائق، فاصطحب شقيقها متوجهان إلى مركز شرطة الزقازيق لتحرير محضر يحمل رقم 5235 إداري.

فيما حمل المحضر الخاص بالواقعة الأولى رقم 16093 إداري مركز شرطة الزقازيق.

وحاول المعتدون التصالح مع الأسرة إلا أنها رغم الضغوط رفضت أي محاولة للصح حرصا على حق ابنتهم.

وقام الجناة بتصفية الحساب بالتعدي على أملاك الأسرة، إذ أضرموا النيران في ميكروباص يخص أسرة الفتاة ما أدى لتلفها حرقا، وهي مصدر رزقهم الوحيد.

وبإبلاغ الجهات المعنية بمديرية أمن الشرقية التي حضرت على الفور وفرضت طوقا أمنيا حول موقع الحادث.

ولاحقا تمكنت من ضبط 3 من الجناة بينما يلاحق ضباط المباحث الآخرين من الجناة لضبطهم.

وكشفت الأسرة عن مخاوفها من ترويع الجناة لهم، مشيرين إلى تعرضهم للتهديد والانتقام بسبب المحضر المقيد ضد الجناة، مؤكدين على روعهم من المحرر ضدهم محضر خوفا من تعديهم على الأسرة.