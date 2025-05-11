مصرع موظف أثناء حملة لإزالة التعديات في وادي عبادي بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

لقي مجاهد محمد حسن، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، مصرعه إثر تعرضه لحادث خلال مشاركته في حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بقرية وادي عبادي، ضمن أعمال الموجة الـ26 للحملات المكثفة.

وكان الفقيد، البالغ من العمر 50 عامًا، قد أصيب جراء اصطدام إحدى المعدات الثقيلة به أثناء تنفيذ الحملة، ونُقل على الفور إلى مستشفى النيل التخصصي، حيث وافته المنية متأثرًا بإصابته.

ونعاه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مؤكدًا أنه كان مثالًا في الالتزام والإخلاص الوظيفي، مقدّمًا تعازيه لأسرة الراحل وزملائه بالوحدة المحلية.