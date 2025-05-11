إعلان

مصرع موظف أثناء حملة لإزالة التعديات في وادي عبادي بأسوان

06:47 م الأحد 11 مايو 2025

مصرع موظف أثناء حملة لإزالة التعديات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

لقي مجاهد محمد حسن، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، مصرعه إثر تعرضه لحادث خلال مشاركته في حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بقرية وادي عبادي، ضمن أعمال الموجة الـ26 للحملات المكثفة.

وكان الفقيد، البالغ من العمر 50 عامًا، قد أصيب جراء اصطدام إحدى المعدات الثقيلة به أثناء تنفيذ الحملة، ونُقل على الفور إلى مستشفى النيل التخصصي، حيث وافته المنية متأثرًا بإصابته.

ونعاه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مؤكدًا أنه كان مثالًا في الالتزام والإخلاص الوظيفي، مقدّمًا تعازيه لأسرة الراحل وزملائه بالوحدة المحلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع موظف إزالة التعديات حملة إزالة أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط