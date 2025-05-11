إحالة متهم بقتل 3 من أبناء عمومته في سوهاج إلى المفتي

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أحالت محكمة جنايات سوهاج "الدائرة الثالثة مستأنف"، اليوم الأحد، أوراق متهم إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل 3 أشخاص والشروع في قتل اثنين آخرين من أبناء عمومته، إثر مشاجرة مسلحة نشبت بينهم في مركز طما شمالي المحافظة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

وتعود وقائع القضية إلى مايو 2023، حينما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع إطلاق نار وسقوط قتلى ومصابين في قرية العتامنة بمركز طما. وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لاستخدام الأسلحة النارية.

أسفرت الواقعة عن مقتل حسن فكري، وشقيقه عامر فكري، وعثمان علي، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية متفرقة، فيما أُصيب طه فكري وشقيقه محمد فكري بإصابات مماثلة. واتُهم في الواقعة المدعو "ناصر. أ" (32 عامًا).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه وإحالته إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإحالة أوراقه إلى المفتي.