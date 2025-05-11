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إنارة حي الدبش وطريق الاستاد بمدينة طور سيناء -صور

02:16 م الأحد 11 مايو 2025
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    الإنارة
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    تركيب الأعمدة وإنارتها
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    انارة شارع الاستاد
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    إنارة حي الدبش
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جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، العمل في خطة تركيب أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، ضمن الخطة الاستثمارية الحالية 2024 – 2025، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء.

قال علي حمادة، رئيس المدينة، إنه جارِ تنفيذ خطة تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذل لرفع كفاءة شبكات الإنارة العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الأمن والسلامة على الطرق، وتوفير بيئة حضارية تليق بأهالي المدينة.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة وتشغيلها بحي الدبش، وطريق الاستاد بحي السلام، مؤكدًا أن الأعمال تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وستشهد المرحلة المقبلة استكمال خطة الإنارة في باقي المناطق الحيوية ضمن نطاق المدينة.

وأضاف أنه جرى زرع 12 عمود بطريق الاستاد، و20 عمود بحي الدبش، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من الشوارع الرئيسية سيجرى تزويد الطرق الجانبية والشوارع الداخلية بالأعمدة، وذلك بالتوازي مع الصيانة المستمرة للأعمدة الديكورية لمنطقة الكورنيش لتضيف لمسة جمالية للكورنيش، وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالشوارع الجانبية وباقي المناطق.

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حي الدبش مدينة طور سيناء محافظة جنوب سيناء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
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