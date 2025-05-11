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ضبط 180 كيس برجر منتهي الصلاحية خلال حملة صحية بالقليوبية -صور

12:25 م الأحد 11 مايو 2025
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    حملة صحية
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    حملة صحية
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    حملة صحية
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    حملة صحية
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية الصحة بالقليوبية، حملة لمراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، أسفرت عن ضبط 180 كيس برجر منتهي الصلاحية.

جرى التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية، وتحرير محضر لعدم استيفاء للشروط الصحية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، وجرى تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور بكري مدير الإدارة الصحية ببنها.

كما جرى خلال الحملة تحرير محضر لعدم حمل المسئول شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض الجلدية والمعدية، وإعدام 13 كجم كبدة متغيرة الخواص ومجهولة المصدر.

كما تلاحظ وجود كمية من جلود الدواجن، وسحب عينة عشوائية منها وإرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

جاء ذلك بتنسيق من الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ومحمود صابر مراقب الأغذية بالمديرية.

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ضبط برجر منتهي الصلاحية حملة صحية القليوبية
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