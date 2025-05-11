أسيوط تستقبل 89 ألف طن من القمح المحلي -صور

أسيوط ـ محمود عجمي :

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة إلى الشون والصوامع المعتمدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغت حتى الآن 89 ألف طن، تم استلامها من خلال 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا، بسعة إجمالية تصل إلى 160 ألف طن. وأشار إلى أن أعمال التوريد تشهد تزايدًا ملحوظًا مع استمرار عمليات الحصاد بمساحات الأراضي المزروعة بالقمح، والتي بلغت هذا العام 188 ألف و149 فدان.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية المتابعة اليومية لأعمال الاستلام بمواقع التخزين، لضمان انتظام العمل وفتح المواقع أمام الموردين والمزارعين، مع الالتزام بالضوابط التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومراعاة جودة الأقماح الموردة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وأشار اللواء هشام أبو النصر، إلى الدعم الكامل الذي تقدمه المحافظة للمزارعين، من خلال التنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة، بالإضافة إلى تشكيل لجان ميدانية لمتابعة أعمال التوريد والتعامل الفوري مع أية معوقات. وأوضح أنه يتم صرف مستحقات الموردين خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.

ودعا المحافظ جميع المزارعين إلى مواصلة توريد محصول القمح إلى المواقع التخزينية المعتمدة، للاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن هذه الجهود تصب في دعم المخزون الاستراتيجي للقمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح، وذلك في إطار حرصها على تذليل العقبات أمام المزارعين وضمان سير عملية التوريد بسلاسة. يمكن التواصل عبر الأرقام (114) و (2135858/ 088) و (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.