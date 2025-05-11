محافظ أسيوط يتفقد مشروع استبدال خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بمنطقة البركة -صور

أسيوط- محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع استبدال خط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف الصحي بمنطقة البركة، والذي يُعد من المشروعات الحيوية التي تمثل تحولًا نوعيًا في منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة رانيا مجدي حليم، مدير مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية، وممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، إلى جانب عدد من مهندسي المركز.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يتضمن استبدال الخط القديم، الذي يبلغ قطره 800 مم، بخط جديد قطره 1200 مم، يمتد لمسافة 7.5 كيلومتر حتى محطة المعالجة بعرب المدابغ، بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه. وأكد أن المشروع سيُسهم في رفع كفاءة الشبكة وتقليل الأعطال المتكررة التي عانى منها المواطنون لسنوات.

وأشار اللواء أبو النصر ، إلى أن المشروع يمثل نهاية لمعاناة طال أمدها، حيث لم تقتصر المشكلات السابقة على الأعطال الفنية، بل أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. وأضاف أن الأعمال تُنفذ بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وتخضع لمتابعة دورية مكثفة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأشاد المحافظ، بالدور المحوري الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق، خاصة في ما يتعلق بكشف وتحديد مواقع البنية التحتية باستخدام تقنيات متقدمة، أبرزها تقنية رادار الاختراق الأرضي (GPR) التي تتيح الكشف الدقيق حتى عمق 6 أمتار. وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تُنفذ فيها أعمال كشف شامل للمرافق بالمحافظة، موثقة عبر خرائط مساحية دقيقة تُسلم للجهات الاستشارية المنفذة.

وأكد أن استخدام هذه التقنيات المتطورة، إلى جانب فرق العمل المتخصصة، ساهم في تنفيذ أعمال الحفر بأمان تام دون التسبب في أي تلفيات، مما يقلل من مخاطر الحفر العشوائي ويحافظ على سلامة البنية التحتية القائمة.