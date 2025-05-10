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"حزنت على وفاة خطيبها".. انتحار فتاة بـ"الحبة القاتلة" في المنوفية

11:52 م السبت 10 مايو 2025

انتحار فتاة بـ"الحبة القاتلة" في المنوفية

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المنوفية- أحمد الباهى:

انتحرت فتاة بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بتناول قرص الغلال السام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع فتاة تُدعى "ح.ف.ع.ع"، مقيمة بدائرة المركز، إثر تناولها قرص حفظ الغلال السام، ونقل جثمانها إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح مصدر بالقرية، أن الفتاة مرت مرخرًا بحالة نفسية سيئة على خلفية وفاة خطيبها - قبل شهرين- في حادث مروع.

وقررت النيابة العامة عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما تسعى أسرتها إلى إنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانها إلى مقابر القرية

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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